النائب الثاني يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن فيصل

أدى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بعد صلاة عصر أمس صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. وعقب الصلاة تقبل سمو النائب الثاني وإخوان الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وابن الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز، تقبلوا العزاء من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين والمواطنين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن الفيصل - رحمه الله -، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وقد عبر سمو النائب الثاني عن شكره للجميع على مواساتهم وعلى مشاعرهم الأخوية الصادقة سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيد.

وقد أدى الصلاة مع سمو النائب الثاني صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين. بعد ذلك شُيع جثمان الفقيد ووُري الثرى في مقبرة العود بالرياض.