اتحاد الكرة : نخطط ليحتك المنتخب بأقوى الفرق

(/ أ ش أ /) - أثنى جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على المنتخب الوطني بعد فوزه ضد البوسنة بهدفين نظيفين وديا مساء الأربعاء.

المباراة كانت الأولى للمنتخب تحت قيادة المدير الفني الوطني شوقي غريب الذي احتل مقعد المدرب الأول للفراعنة بعد الأمريكي بوب برادلي.

وقال علام إنه سعيد بالنجاح في بداية خطة الاحتكاك بالمنتخبات القوية.

وتابع "نرغب في تحقيق أكبر استفادة من الاحتكاك بأقوى المنتخبات بصرف النظر عن النتائج".

سجل لمنتخب مصر في المباراة الثنائي محمد ناجي "جدو" ومحمد صلاح لاعب تشيلسي الإنجليزي.