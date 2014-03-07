تدريبات تأهيلية لأحمد سمير فرج وصلاح سليمان

(/أ ش أ/) - واصل أحمد سمير فرج الظهير الأيسر المنضم حديثا للزمالك، تدريباته التأهيلية تحت إشراف محمد عبدالرؤوف مدرب الإحمال.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعب حتى يكون جاهزا للمشاركة في المباريات مع الفريق.

ويؤدي أحمد سمير فرج تدريبات بدنية يوميا مع بعض اللاعبين من قطاع الناشئين الذي تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة الحالية.

كما أدى صلاح سليمان مدافع الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطرواي أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك بسبب معاناة اللاعب من شد في العضلة الخلفية.

وقد غاب صلاح سليمان عن السفر مع بعثة الفريق إلى أنجولا لمواجهة كابوسكورب الأنجولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.