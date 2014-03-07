5 مرشحين لخلافة والكوت مع إنجلترا في المونديال

من اللاعب الذي سيحتل الجناح الأساسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم؟ سؤال له 5 إجابات بعد إصابة ثيو والكوت.

والكوت كان اللاعب الذي يحجز مكانه بشكل ثابت في صفوف منتخب إنجلترا، لما يمنحه لفريق الثلاثة أسود من سرعة وقدرة على التحرك من الجناح للعمق والتهديف.

نجم أرسنال لن يلحق بالمونديال، الذي يستهله الفريق الإنجليزي بمجموعة صعبة تضم إلى جواره إيطاليا وأوروجواي.

هناك 5 إجابات على سؤال بديل والكوت؟

1) أدام لالانا

قائد ساوثامبتون رغم أنه في الـ22 من عمره فقط، يقدم نفسه بشكل ملفت للنظر مع ناديه الإنجليزي.

لعب 28 مباراة هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 5.. يسدد كرتين كل مباراة على الأقل ويراوغ خصمه مرتين أيضا بشكل صحيح على الأقل كل لقاء.

2) جيمس ميلنر

الحرس القديم للمنتخب الإنجليزي، قوي البنيان ويلعب تحت الضغط بنجاح مع مانشستر سيتي.

ميلنر لعب 21 مباراة هذا الموسم، سجل هدفا وحيدا وصنع مثله.. لكن تمريراته الحاسمة تصل لكرة في كل مباراة على الأقل.

3) أوكسي شمبرلين

يمنح منتخب إنجلترا عدة حلول كونه يجيد المشاركة كارتكاز ثالث أو كجناح.. لعب مع أرسنال 8 مباريات وسجل هدفين.

صنع هدفا ويراوغ بنجاح يصل لمرتين في كل مباراة.

4) رحيم سترلينج

خفيف الحركة، رشيق للغاية.. لعب 23 مباراة مع ليفربول وسجل 6 أهداف بخلاف صناعته لـ3 كرات تحولت إلى أهداف.

مراوغاته تصل لـ3 مرات في اللقاء الواحد.

5) أندروس تاونساند

قدم نفسه بشكل رائع مع بداية الموسم، وكانت انطلاقته أشبه بجاريث بيل زميله السابق في توتنام هوتسبر.

لعب 18 مباراة وسجل هدفا وحيدا وميزته هي فاعليته، إذ يسدد في كل مباراة بين الخشبات الثلاث على الأقل 3 كرات.