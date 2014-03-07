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مدافع برشلونة: سنفقد القائد والمعلم

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مدافع برشلونة: سنفقد القائد والمعلم مدافع برشلونة: سنفقد القائد والمعلم

أبدى مارك بارترا المدافع الواعد في صفوف برشلونة أسفه على قرار قائد الفريق كارليس بويول بالرحيل عن البلوجرانا في الصيف.

بويول الذي لم يلعب سوى بألوان برشلونة طوال مسيرته مع الأندية قرر الرحيل عن النادي بعدما بلغ من العمر 35 عاما.

وقال بارترا عن ذلك: "لا نفقد مجرد لاعب، بل قائد.. قائد في كل شيء، من رأسه وحتى أخمص قدميه".

وتابع اللاعب صاحب الـ23 عاما "كذلك نفقد معلما رائعا، لقد كان دائم النصح لي وكان وجوده يؤثر في كثيرا".

وأضاف "مع كل تحرك لي كان ينصحني ويتحدث معي، رحيله بلا شك خسارة لنا جميعا في برشلونة".

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