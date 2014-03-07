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الشرط الجزائي في عقد خيسي.. 50 مليون يورو

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الشرط الجزائي في عقد خيسي.. 50 مليون يورو الشرط الجزائي في عقد خيسي.. 50 مليون يورو

لو لم يرغب ريال مدريد في بيع نجمه الواعد خيسي رودريجز، سيكون على الطامحين في ضمه دفع 50 مليون يورو.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد كان حريصا أثناء صياغة عقد لاعبه صاحب الـ21 عاما حتى لا يترك له حرية الرحيل عن قلعة الميرنجي.

لهذا وضع ريال مدريد شرطا جزائيا في عقد اللاعب الذي يجيد كجناح وكمهاجم متأخر يصل لـ50 مليون يورو.

خيسي يقدم موسما مميزا مع ريال مدريد، ويلعب دور البديل لأغلب العناصر الهجومية في الميرنجي بداية من أنخل دي ماريا ومرورا بكريستيانو رونالدو نفسه وجاريث بيل ووصولا لكريم بنزيمة.

وساهم خيسي في وضع ريال مدريد على رأس جدول الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة و3 عن أتليتكو مدريد.

كذلك شارك في وصول ريال مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا وضمان التأهل لدور الثمانية من أبطال أوروبا بشكل عملي بعد الفوز على شالكه ذهابا في دور الـ16 بستة أهداف.

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