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مورينيو: ميسي عظيم لا يحتاج للمونديال.. ولكن

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مورينيو: ميسي عظيم لا يحتاج للمونديال.. ولكن مورينيو: ميسي عظيم لا يحتاج للمونديال.. ولكن

أثنى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا إن لاعب برشلونة لا يحتاج للفوز بكأس العالم حتى يصبح عظيما.

وقال مورينيو في أحد المقاطع التي سجلها مع Yahoo: "ميسي عظيم.. ميسي عظيم، لا شك في ذلك".

وتابع المدرب السابق لريال مدريد "لا أعتقد أنه بحاجة للفوز بكأس العالم حتى يؤكد هذه العظمة".

وأضاف "تماما مثلما لا يحتاج كريستيانو رونالدو للفوز مع البرتغال بالمونديال لإثبات ذلك، هو عظيم أيضا".

ثم استدرك مورينيو "لكن هناك عظماء فعلوها، زين الدين زيدان.. رونالدو مع البرازيل.. وريفالدو وغيرهم، لهذا سننتظر من ميسي ورونالدو الكثير في المونديال أيضا".

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