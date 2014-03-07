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مدرب ويلز: جاريث بيل سيصبح افضل من جيجز!

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مدرب ويلز: جاريث بيل سيصبح افضل من جيجز! مدرب ويلز: جاريث بيل سيصبح افضل من جيجز!

يؤمن كريس كولمان المدير الفني لمنتخب ويلز أن جاريث بيل بمقدوره أن يتفوق على أيقونة البلاد ريان جيجز.

جاءت تصريحات كولمان بعدما سجل بيل هدفا رائعا في فوز بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدف على أيسلندا مساء الأربعاء.

وقال كولمان: "لعبت بجوار ريان جيجز.. كنت أظن أنه أفضل من لعب مع ويلز".

ثم استدرك "لكني حقيقة الآن أؤمن أن جاريث بيل يستطيع أن يصبح أفضل من جيجز".

جاريث بيل صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعدما انتقل من توتنام هوتسبر إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

وأضاف "بيل وجوده في الملعب يعني أن دوما فريقي يملك حظوظا في الفوز، لاعب غير عادي".

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