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هنري عن تصريحاته بشأن بويول: لم أفاوضه

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هنري عن تصريحاته بشأن بويول: لم أفاوضه هنري عن تصريحاته بشأن بويول: لم أفاوضه

مدريد، (إفي): نفى تييري هنري نجم نيويورك ريد بولز ما تردد عن تفاوضه مع كارليس بويول قائد برشلونة للانتقال إلى أمريكا بعدما أعلن الأخير نيته الرحيل عن البلوجرانا في الصيف.

وأضاف الغزال الفرنسي "لم أتحدث مع بويول بعد في مسألة انتقاله لريد بولز، لذا لا يمكنني الخوض في تفاصيل".

وتابع بطل كأس العالم 1998 و يورو 2000 مع منتخب فرنسا وأسطورة فريق أرسنال الإنجليزي سابقا "لعبت مع بويول ثلاثة اعوام في برشلونة، كان قائدا رائعا للفريق، إنه مثل يحتذى به، وأحد أفضل المدافعين في التاريخ".

وأعلن بويول الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي أن الموسم الجاري هو الاخير له مع برشلونة، دون الافصاح عن اتخاذ قرار بالاعتزال أو الانتقال الى دوري آخر خارج إسبانيا.

وقضي بويول (35 عاما) في البرسا 19 عاما وتوج معه بـ21 لقب، بخلاف تتويجه مع إسبانيا بكأس العالم واليورو، وقد أبعدته الإصابات عن اللعب المنتظم خلال الموسمين الاخيرين.

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