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سكولاري: هجوم البرازيل بخير في ظل وجود نيمار

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سكولاري: هجوم البرازيل بخير في ظل وجود نيمار سكولاري: هجوم البرازيل بخير في ظل وجود نيمار

(/أ ش أ/) - أعرب لويس فيليبي سكولاري المدير الفني لمنتخب البرازيل عن الشكر لنجوم فريقه وقال رغم فشل قلبا هجوم في هز الشباك أمام جنوب إفريقيا لم أشعر بالقلق بفضل الاداء الملهم للنجم نيمار.

وأشار فى تصريح للصحفيين إلى أن نيمار مهاجم برشلونة أحرز ثاني ثلاثية مع منتخب بلاده ورفع رصيده من الاهداف مع المنتخب المتوج خمس مرات بلقب كأس العالم إلى 30 هدفا في 47 مباراة أي أكثر بتسعة اهداف من الثنائي فريد وجو.

وبدأ فريد وهو الاختيار الاول وصاحب القميص رقم تسعة المباراة التي فازت بها البرازيل 5-صفر في جوهانسبرج وكان غير مؤثر في اول ساعة من اللقاء بينما لم يترك جو بصمة بعدما شارك بديلا له.

وابتعد فريد مهاجم فلومينيسي في أغلب فترات الأشهر الثماني الماضية بسبب الإصابة ولم يسجل مع البرازيل منذ ثنائيته في المباراة التي فاز فيها الفريق 3-صفر على إسبانيا في نهائي كأس القارات في يونيو الماضي.

وكان آخر هدف لجو على الصعيد الدولي قبل ست مباريات مضت عندما فازت البرازيل على البرتغال 3-1 وديا.

لكن سكولاري يفضل دوما إشراك مهاجم صريح وسيكون عليه اتخاذ القرار إن كان سيتمسك بالثنائي فريد وجو الذي أدى بشكل جيد في كأس القارات لكن مستواهما تراجع مؤخرا.

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