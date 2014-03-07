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إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد مركز السنطة في حملة لإزالة التعديات

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إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد مركز السنطة في حملة لإزالة التعديات إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد مركز السنطة في حملة لإزالة التعديات

أصيب المقدم مصطفى محمود مطاوع 59سنة من قوة مركز شرطة السنطة بكدمة بالذراع وأميني الشرطة محمد كامل صديق 38سنة بجرح بالبطن وأحمد عبد الفتاح البر 40سنة جرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة والمجندان أحمد يوسف عبد اللطيف بجرح قطعي بالرأس ووليد عبد الحميد سعد 20سنة من قوة إدارة قوات الأمن بكدمة بالزراع الأيمن بعد قيام الأهالي بالاعتداء على قوات الشرطة أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بقرية شبرا قاص مركز السنطة
> كانت مجلس مدينة السنطة قد شن حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بقرية شبرا قاص بالتنسيق مع قوات الشرطة واثناء تنفيذ الحملة اعترض الأهالي للقوات مما دفع أحد المجندي لإطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع الأمر الذي دفع الأهالي لرشق القوات بالحجارة والاعتداء على أفراد القوة كما قاموا بتكسير سيارة شرطة وإلقاء سيارة تابعة لمحافظة الغربية في الترعة
> تحرر المحضر 9914جنح مركز السنطة تم إخطار اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.

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