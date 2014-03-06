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ليلى سويف: تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات أمر يفتقد الى الحكمة

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ليلى سويف: تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات أمر يفتقد الى الحكمة ليلى سويف: تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات أمر يفتقد الى الحكمة

قالت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، تعليقا على بروتوكول التعاون بين وزارتى الداخلية والتعليم العالى، إن تواجد قوات الداخلية خارج أسوار الجامعات أمر يفتقد إلى الحكمة، لأنه توجد مشاكل متراكمة بين الشباب بمختلف أعمارهم والداخلية، وذلك بسبب
> أن قوات الشرطة لا يحاسبها أحد عندما تخطئ، وذلك ما يزيد من غضب الطلاب.

وأضافت ليلى سويف فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن دخول الشرطة الحرم الجامعى أو تواجدها خارج الأسوار فى هذا التوقيت سيفجر الوضع الحالى مع الطلاب ولن يأتى إلا بالخراب، لأن هناك إجماعًا من الطلاب، سواء رافضًا أو مؤيدًا للإخوان، على كره الداخلية لإصرارها على كسر روح الشباب، على حد قولها.

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