أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتياح بين المصريين فى النمسا لفشل الإخوان فى إفساد مباراة البوسنة

Google+ Print
ارتياح بين المصريين فى النمسا لفشل الإخوان فى إفساد مباراة البوسنة ارتياح بين المصريين فى النمسا لفشل الإخوان فى إفساد مباراة البوسنة

أعربت روابط واتحادات مصرية فى النمسا عن ارتياحها؛ لفشل مخططات الجماعة الإرهابية فى إفساد مباراة والبوسنة فى مدينة انسبروك النمساوية أمس والتى انتهت بفوز مصر 2 /صفر، وأشادت الروابط بالمستوى المشرف الذى ظهر به المصرى وجعله يحقق هذا الفوز المستحق.

وأثنت رئيس رابطة الجالية المصرية فى النمسا منال أبو العلاء، فى تصريح لها، اليوم الخميس، على جهود الشرطة النمساوية فى إحباط مخططات جماعة الإخوان .. مشيرة إلى أن مدينة جراتس النمساوية قد شهدت تحركات إخوانية مدفوعة من التنظيم الدولى؛ بهدف السفر إلى إنسبروك، وإرباك المباراة، وإحداث شغب، وارتداء الملابس الصفراء، ورفع علامة رابعة، وبعض الشعارات المناهضة لمصر والجيش .

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية النمساوية أجهضت تحركات إخوانية لإحداث إرباك للمشهد الرياضى الكروى أثناء المباراة الودية بين الفريقين، مما أدى إلى تشديد تأمين المباراة على أكمل وجه، ووضعت الشرطة لافتات أمنية تحذيرية على مداخل الاستاد، تحذر المشجعين من الحضور، ورفع أى شعارات دينية، أو ارتداء ملابس بها إشارات سياسية دينية، وأضافت أن الأمن نجح فى تأمين المباراة تأمينًا قويًا حال بين المشجعين الإخوان وبين الفريق المصرى .
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري