ارتياح بين المصريين فى النمسا لفشل الإخوان فى إفساد مباراة البوسنة

أعربت روابط واتحادات مصرية فى النمسا عن ارتياحها؛ لفشل مخططات الجماعة الإرهابية فى إفساد مباراة مصر والبوسنة فى مدينة انسبروك النمساوية أمس والتى انتهت بفوز مصر 2 /صفر، وأشادت الروابط بالمستوى المشرف الذى ظهر به المنتخب المصرى وجعله يحقق هذا الفوز المستحق.

وأثنت رئيس رابطة الجالية المصرية فى النمسا منال أبو العلاء، فى تصريح لها، اليوم الخميس، على جهود الشرطة النمساوية فى إحباط مخططات جماعة الإخوان .. مشيرة إلى أن مدينة جراتس النمساوية قد شهدت تحركات إخوانية مدفوعة من التنظيم الدولى؛ بهدف السفر إلى إنسبروك، وإرباك المباراة، وإحداث شغب، وارتداء الملابس الصفراء، ورفع علامة رابعة، وبعض الشعارات المناهضة لمصر والجيش .

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية النمساوية أجهضت تحركات إخوانية لإحداث إرباك للمشهد الرياضى الكروى أثناء المباراة الودية بين الفريقين، مما أدى إلى تشديد تأمين المباراة على أكمل وجه، ووضعت الشرطة لافتات أمنية تحذيرية على مداخل الاستاد، تحذر المشجعين من الحضور، ورفع أى شعارات دينية، أو ارتداء ملابس بها إشارات سياسية دينية، وأضافت أن الأمن نجح فى تأمين المباراة تأمينًا قويًا حال بين المشجعين الإخوان وبين الفريق المصرى .

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