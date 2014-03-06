جامعة القاهرة: بدء التسكين بالمدن الجامعية الثلاث غدا

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ورئيس لجنة متابعة الأنفلونزا الموسمية، أن التسكين بالمدن الجامعية الثلاث التابعة للجامعة سيبدأ من غد الجمعة، بنفس الخطوات المتبعة فى الفصل الدراسى الأول.

وأضاف أبو ستيت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقا بين الجامعة ولجنة مكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة للمرور على المبانى السكنية بالمدن للتأكد من النظافة والتهوية، مؤكدا أن الجامعة أبلغت الطلاب المفصولين من المدينة الطلابية لعدم حضورهم أو تسكينهم.

وتابع أبوستيت، أن الجامعة ستوزع ملصقات خاصة للتعريف بمرض الأنفلونزا الموسمية وأعراضه لتعريف الطلاب به، وأن الجامعة أنهت أعمال الصيانة بالمدن وأعمال التطهير خلال إجازة منتصف العام، وأنه تم تطهير المطاعم وتجهيزها، مناشدا الطلاب باتباع الإرشادات التى طالبتهم الجامعة بها ومنها النظافة الشخصية والتبليغ عن الحالات المصابة والالتزام بكل قواعد المدينة الجامعية ولوائحها والاستفادة من خدماتها المختلفة.

وأردف، أن الجامعة خصصت جناحا طبيا بمستشفى الطلبة للعزل الصحى للطلاب الذين من المحتمل أن تتم إصابتهم بالمرض، متمنيا عدم اللجوء لذلك، ومؤكدا أن تأمين المدينة من خلال الأمن الإدارى والمشرفين بالمبانى.