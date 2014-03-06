نقيب الصيادين: طلبت من وزير الزراعة حل مشاكلنا ووعد بحلها

أكد أحمد نصار، نقيب النقابة العامة للصيادين، أنه التقى الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة بمكتبه بحضور الدكتور خالد الحسنى نائب الوزير للقطاع الاقتصادى بالوزارة والدكتور محيى قدح مساعد الوزير والدكتورة منى محرز مدير العلاقات الخارجية بالوزارة، وذلك لمناقشة قطاع الصيد والصيادين بمصر.

وأضاف نصار أنه تقدم بدراسة لحل مشكلة الصيد والصيادين بمصر وبعدة طلبات أهمها إنشاء محمية طبيعية للسواحل المصرية، إصدار التراخيص الدولية لمراكب الصيد وعمل اتفاقية مع دول الجوار وإعادة تشغيل الرخص المتوقفة، وإنشاء صندوق لمواجهة الكوارث للصيادين وإعادة الدعم إلى قطاع الصيد كما كان فى السابق، وإنشاء مستشفى للصيادين وصندوق للتأمين الصحى لهم، وتطهير البواغيز، وتعديل قوانين الصيد لتنطبق مع دستور 2014م.

وأشار نصار إلى أن وزير الزراعة أمر بإعداد مذكرة تفصيلية لكل طلب على حده وعقد اجتماع ثان يوم الاثنين القادم لاتخاذ القرارات وإنهاء تلك الطلبات تلبيةً لمطالب الصيادين المشروعة.