"الزراعة": صرف الأسمدة لزراعات الموسم الصيفى السبت المقبل

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صرف حصص السماد لمزراعى الموسم الصيفى الجديد لزراعات الذرة والقطن وقصب السكر، السبت المقبل، وتشكيل لجان متابعة على الجمعيات بالمحافظات، لصرف حصص السماد بالمعاينة على الطبيعة، بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة على الأسمدة توفير متطلبات السوق المحلى، ومراجعة حصص الشركات، وتحديد الكميات الجديدة، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع، استعدادًا للموسم الجديد.

بينما وافق الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، على قرار اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة بوزارة الزراعة بمد مهلة صرف الأسمدة الزراعية المدعمة لمدة أسبوع، وذلك لمستحقيها من صغار المزارعين على أن يبدأ الصرف حتى 12 مارس، وذلك فى إطار استكمال الصرف المتأخر للأسمدة للمحاصيل الشتوية، نتيجة عدم تنفيذ برامج الشحن الناتجة عن أعطال المصانع، على أن يكون ذلك تحت مسئولية مدير مديرية الزراعة والمراقب العام لتوزيع الأسمدة بكل مديرية.

كانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة "قد اجتمعت مع شركات الأسمدة الستة أبو قير والدلتا والمصرية والإسكندرية وحلوان وموبكو، وألزمتها بعقود توريد كميات تصل إلى 250 ألف طن شهريا، بإجمالى 1.75 مليون طن خلال أشهر الموسم الزراعى الصيفى، لضمان زيادة فى كميات الأسمدة الموردة بأسعار مدعمه.

حيث تم الاتفاق فى آخر اجتماع مع شركات الأسمدة على قيام شركة حلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الأزوتية بدلا من 17 ألف طن فى الموسم الماضى وشركة موبكو 17 ألف طن بدلا من 10 آلاف طن وشركة الإسكندرية 17 ألف طن بدلا من 12 ألف طن والشركة المصرية 30 ألف طن بدلا من 23 ألف طن وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلا من 40 ألف طن وشركة أبو قير 135 ألف طن بدلا من 120 ألف طن .

الجدير بالذكر، أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ– 6.4 مليون طن من مصنع "أبو قير وطلخا للأسمدة"، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات.