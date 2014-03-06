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وزير التموين: مخزون القمح يكفى الخبز البلدى حتى أول يونيو

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وزير التموين: مخزون القمح يكفى الخبز البلدى حتى أول يونيو وزير التموين: مخزون القمح يكفى الخبز البلدى حتى أول يونيو

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يكفى احتياجات الخبز البلدى المدعم حتى بداية شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه يتم التعاقد على استيراد القمح من الخارج وفقًا لاحتياجات الخبز.

وأضاف وزير التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول، شرط مطابقتها للمواصفات القياسية، وهو ما يحدث حاليًا من خلال التعاقد على شراء الأقماح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، موضحًا أن جميع الأقماح المستوردة لن تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما سيتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية.

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