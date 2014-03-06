أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محمد العدل : أويد ترشح “صباحي” للرئاسة ولكن سأحترم نتيجة الصندوق

Google+ Print
محمد العدل : أويد ترشح “صباحي” للرئاسة ولكن سأحترم نتيجة الصندوق محمد العدل : أويد ترشح “صباحي” للرئاسة ولكن سأحترم نتيجة الصندوق

استضاف برنامج “نجوم ع الهوا” الذي يقدمه كل من رنا خطاب وكريم خطاب، المنتج محمد العدل، في حلقة اليوم الخميس، علي إذاعة “نجوم F.M”، حيث كشف “العدل” عن دعمه الكامل لترشيح حمدين صباحي لسباق رئاسة الجمهورية المقبل، مشيرا أن صباحي لديه برنامج انتخابي يعمل فيه علي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات الشعب المصري.

وأكد “العدل”، علي أنه سيحترم نتيجة الانتخابات أي كان من الذي سيفوز بمقعد الرئاسة، مشددا علي أن الديمقراطية تطلب من الجميع احترام نتيجة الانتخابات والعمل بجوار الرئيس المقبل من أجل أن ينهض بالبلاد من تلك الفترة الصعبة التي نمر بها.

وبرنامج “نجوم ع الهوا” يذاع علي إذاعة “نجوم F.M”، في الساعة الثامنة مساءا، ويقدمه كل من رنا خطاب، وكريم خطاب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا