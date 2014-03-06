محمد العدل : أويد ترشح “صباحي” للرئاسة ولكن سأحترم نتيجة الصندوق

استضاف برنامج “نجوم ع الهوا” الذي يقدمه كل من رنا خطاب وكريم خطاب، المنتج محمد العدل، في حلقة اليوم الخميس، علي إذاعة “نجوم F.M”، حيث كشف “العدل” عن دعمه الكامل لترشيح حمدين صباحي لسباق رئاسة الجمهورية المقبل، مشيرا أن صباحي لديه برنامج انتخابي يعمل فيه علي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات الشعب المصري.

وأكد “العدل”، علي أنه سيحترم نتيجة الانتخابات أي كان من الذي سيفوز بمقعد الرئاسة، مشددا علي أن الديمقراطية تطلب من الجميع احترام نتيجة الانتخابات والعمل بجوار الرئيس المقبل من أجل أن ينهض بالبلاد من تلك الفترة الصعبة التي نمر بها.

وبرنامج “نجوم ع الهوا” يذاع علي إذاعة “نجوم F.M”، في الساعة الثامنة مساءا، ويقدمه كل من رنا خطاب، وكريم خطاب.