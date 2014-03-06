البنتاجون: كوريا الشمالية تمكنت من تطوير طائرة هجومية بدون طيار إستنادا لأمريكا

كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الامريكية ، أن كوريا الشمالية تمكنت من تطوير طائرة هجومية بدون طيار ، وذلك إستنادا الى تكنولوجيا مسروقة من طائرة أمريكية ، من نفس هذا الطراز.

وذكرت شبكة ، فوكس نيوز ، الإخبارية الأمريكية ، أن تقرير البنتاجون المرفوع الى الكونجرس ، أوضح أن الطائرة الكورية الشمالية ، قادرة على إصابة أهداف أرضية بدقة ، حيث عرضت صورا لهذا الطائرة ، خلال مناورات عسكرية إقيمت فى شهر مارس 2013 .

بالإضافة الى ،أن هذه الطائرة تبدو نسخة من طائرة الشبح الأمريكية بدون طيار من طراز (ريثيون ام كى ام ، 107 ).

وأشارت الشبكة الأمريكية ،أن هذا التقرير يعتبر أول تأكيد أمريكى من نوعه ، يفيد بأن كوريا الشمالية إنضمت الى قائمة الدول التى تقوم بتطوير طائرات بدون طيار.

أ ش أ