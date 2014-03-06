بالفيديو.. محمد كريم يغنى في كواليس برنامج “ذا فويس”

واصل الفنان محمد كريم الكشف عن مواهبة الغنائية فى كواليس الموسم الثانى من برنامج”ذا فويس”،وعرض فيديو له وهو يغنى وسط مجموعة من المتسابقين.

> كريم كشف عن أنه يعد جديا حاليا لدخول مجال الغناء K وعلق على الاتهامات الموجهة له وللمطربة شيرين بالتعصب لمتسابقى مصر،موضحا أن اي مذيع مهما كانت جنسيتi ، سيتحيز لابن بلده ،وبالتأكيد المدربين ايضا ، فصابرالرباعى بكل تأكيد داخله يتمني ان يكون احلي صوت من تونس، وكاظم الساهر يتمني ان يكون احلي صوت من العراق.، وعاصي الحلانى ايضا يتمناه يكون من لبنان، لكنني كمقدم برامج لابد ان اكون علي مسافة متساوية من كافة المتسابقين،حتي لا افقد مصداقيتي و مصداقية البرنامج.

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