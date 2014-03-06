أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وفد من النقابة العامة للأطباء يزور نقابة السويس

Google+ Print
وفد من النقابة العامة للأطباء يزور نقابة السويس وفد من النقابة العامة للأطباء يزور نقابة السويس

قام الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة للاطباء والدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة بزيارة نقابة أطباء السويس اليوم الخميس ، حيث قاموا بمناقشة مقترحات نقابة أطباء السويس فيما يخص خدمة العمل النقابي .

قال الدكتور تامر البوهي وكيل نقابة الاطباء بالسويس أنهم ناقشوا خلال اللقاء مقترحات ورؤية السويس فى تطوير المنظومة الصحية للطبيب والمريض والتجاوزات فى استخراج الشهادات الطبية وتكرار عمليات تزوير اخطارات المواليد وتقنين وتحديد آليات لعمل الشهادات الخاصة بالاجازات والشهادات الصحية وضرورة أن تحصل على ختم وصادرة من النقابة طبقا وتنفيذا للقانون .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا