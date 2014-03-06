وفد من النقابة العامة للأطباء يزور نقابة السويس

قام الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة للاطباء والدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة بزيارة نقابة أطباء السويس اليوم الخميس ، حيث قاموا بمناقشة مقترحات نقابة أطباء السويس فيما يخص خدمة العمل النقابي .

قال الدكتور تامر البوهي وكيل نقابة الاطباء بالسويس أنهم ناقشوا خلال اللقاء مقترحات ورؤية السويس فى تطوير المنظومة الصحية للطبيب والمريض والتجاوزات فى استخراج الشهادات الطبية وتكرار عمليات تزوير اخطارات المواليد وتقنين وتحديد آليات لعمل الشهادات الخاصة بالاجازات والشهادات الصحية وضرورة أن تحصل على ختم وصادرة من النقابة طبقا وتنفيذا للقانون .