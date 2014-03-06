الاستاد الذي يتحدى الزمالك.. من طفرة جدو وحتى 10 قتلى

دا سيداليلا، هو الاستاد الأهم في أنجولا.. والذي يستقبل الزمالك في موقعة كابوسكورب مساء الجمعة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الملعب يستقبل 60 ألف مشجع، وهو تحدي ثقيل على كتفي الزمالك الذي يلعب أغلب مبارياته منذ سنتين بدون دعم جماهيري.

يستخدم الأنجولييون الملعب في الكثير من الرياضات، بل وكذاك الاحتفالات القومية.

لكن هذا لم يكن أمرا رائعا، خاصة مع عدم التنظيم بشكل أو بأخر في بعض الاحتفالات التي أقيمت عليه.

نقص التنظيم أدى لدخول أكثر من 70 ألف متفرج على احتفاالات رأس السنة في 2013 داخل الملعب، المجهز لـ60 ألفا.

وكانت النتيجة سقوط 10 ضحايا منهم 4 أطفال بسبب التدافع والزحام في الحفل، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.).

جدو

لكن برغم الفاجعة الأليمة، فهذا الملعب يحمل ذكريات إيجابية للمصريين بشكل عام.

فقد استقبل الملعب نهائي كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بأنجولا وتوج بها الفراعنة تحت لواء المدرب حسن شحاتة.

في ذلك النهائي كتب محمد ناجي "جدو" اسمه بشكل رائع حين سجل للمنتخب المصري هدف النصر على غانا وخطف لقب "اكتشاف البطولة" في ذلك الحين.

ملعب كرة

أبدى طارق السيد مدرب الزمالك سعادته بالملعب، وبمنافس الفريق الأبيض في هذا الدور من أبطال أوروبا بشكل عام.

فبحسب تصريحات السيد لـFilGoal.com "أنه رغم التنظيم السيء والمشاكل التي تواجه الزمالك في أنجولا، إلا أن كابوسكورب فريق يحب لعب كرة قدم قابلة للتنافس".

وأوضح "منافسنا يمرر على الأرض، يهاجم بكرة برتغالية.. يلعب كرة نستطيع مجاراته فيها".

وأكمل "هذا بعكس أغلب الفرق الإفريقية التي تلجأ للالتحامات العنيفة والكرات الطولية التي تمنحهم الميزة بسبب القوة البدنية.