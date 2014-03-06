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سعد الدين إبراهيم لـ"الحياة اليوم": رسالة قطر لا ترضى الجميع

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سعد الدين إبراهيم لـ"الحياة اليوم": رسالة قطر لا ترضى الجميع سعد الدين إبراهيم لـ"الحياة اليوم": رسالة قطر لا ترضى الجميع

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات: إن الشيخة موزة والدة أمير قطر أبلغته أثناء لقائه بها، أن سبب أزمة بلادها مع أن العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين استوطنوا قطر، ويقودهم أحد الأقطاب الكبرى بالجماعة، وهو الدكتور يوسف القرضاوى .
> وأشار خلال حواره للإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن دولة قطر تؤمن أن لديها رسالة، ولكن رسالتها لا ترضى الجميع بما فيها دول الخليج، مضيفاً: جماعة الإخوان أهم ما يشغلها مصالحها وليست قطر، والإخوان الآن أصبحت تعبد الجماعة من دون الله ".

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