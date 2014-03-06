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الزمالك يحصل على رخصة فرع أكتوبر

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الزمالك يحصل على رخصة فرع أكتوبر الزمالك يحصل على رخصة فرع أكتوبر

واصل مجلس ادارة الزمالك برئاسة الدكتور كمال درويش الحفاظ على استقرار النادى منذ ان تم تعينهم كمجلس ادارة مؤقت لحين اقامة الانتخابات و عقد رئيس النادى ومعه المهندس هانى زادة واحمد مرتضى منصور جلسة مع د.مصطفى مدبول وزير الاسكان صباح أمس وحصلوا منه على موافقة اعتماد رخضة فرع النادى الجديد بمدينة السادس من اكتوبر ، بعد ان تم سداد 750 الف جنيه ونجح المجلس فى الحصول على موافقة الوزير فى تأجيل سداد باقى المبلغ الذى يصل الى مليون جنيه على ان يتم سداده فى 14 مايو القادم اى قبل 24 ساعة من اعتماد رخصة ارض النادى رسمياً، وبهذا اصبح يحق لنادى الزمالك فتح الباب لقبول عضويات جديدة بفرع مدينة 6 اكتوبر والتى ستساهم بالطبع فى بناء النادى الجديد وتسديد المبلغ المتبقى لانهاء اجراءات الرخصة.
> على جانب آخر، تسبب رفض مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الادارة على العرض السابق بتأجير الابراج الاعلانية الموجود داخل سور النادى الى تحقيق استفادة مادية كبيرة للنادى حيث كان من المفترض ان يتم بيعها مقابل 3مليون و500 الف جنيه الا ان عبد الخالق رفض ذلك وقام بعرضها للمزايدة العلانية بين شركات الاعلانات حتى تم بيعها لاحد الشركات مقابل 5ملايين و900 الف جنيه وهو ما سينعش خزينة نادى الزمالك فى الفترة المقبلة.

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