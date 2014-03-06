اللمبي يعود إلى التلفزيون بـ” فيفا أطاطا “

اتفق محمد سعد مع المخرج سامح عبدالعزيز على تصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد “فيفا أطاطا”، السبت، وذلك بناءً على جدول مواعد الماكيير الفرنسي دومنييك، الذي سيحضر إلى القاهرة، ويشرف على ماكياج محمد سعد، الذي يتنكّر في شخصية سيدة، هي الجدة “أطاطا”، والتي سبق أن ظهرت في فيلم “عوكل”.

وحرصت الشركة المنتجة لمسلسل “فيفا أطاطا” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، على الاستعانة بالماكيير الفرنسي “دومينيك” وذلك لخروج شخصية “أطاطا” بصورة متقنه تماما.

وسيبدأ الفنان محمد سعد في عمل جلسات وبروفات يومية لحين الاستقرار على الشكل النهائي للشخصية قبل البدء في تصوير المسلسل، حيث إن “دومينيك” هو نفسه الماكيير الذي قام سابقا بعمل ماكياج شخصية “أطاطا” التي قدمها الفنان محمد سعد سابقا.

وتم بناء ديكورات الحارة الشعبية التي سيتم تصوير معظم المشاهد الداخلية بها، كما تم الانتهاء من البروفات النهائية على سيناريو المسلسل الذي كتبه محمد نبوي وسامح سر الختم وهما نفس مؤلفا فيلم “عوكل”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول حياة اللمبي وجدته أطاطا التي تعيش معه في إحدي المناطق الشعبية بالقاهرة، وقصة المسلسل بعيدا تماما عن قصة فيلم عوكل الذي ظهرت فيه شخصية أطاطا لأول مرة منذ سنوات، فهذه المرة العلاقة بين اللمبي وأطاطا وليست بين عوكل وأطاطا .

وقال محمد سعد في تصريحات خاصة صحفية “شخصية أطاطا التي أقدمها في المسلسل تشبه في الشكل إلى حد كبير شخصية “أطاطا” في فيلم عوكل التي قدمتها منذ سنوات، لكن أطاطا في المسلسل لن تقابل عوكل وإنما ستقابل شخصية اللمبي الشهيرة وستحدث مفارقات كثيرة جدا إنسانية وكوميدية”.

وأضاف سعد “أراهن على هذا المسلسل لأن الناس أحبت أطاطا واللمبي كثيرا وجاء هذا العمل بناء على استفتاء الجمهور، وعموماً أنا أحب الكوميديا وأرى أن الوقت يتطلب جرعات كبيرة من الكوميديا حتي يخرج الناس من همومهم”.

ويعكف حاليا السيناريست محمد نبوي على كتابة حلقات مسلسل “فيفا أطاطا” بمشاركة السيناريست سامح سر الختم، حيث إنهما يقيمان معسكرا مغلقا للانتهاء من أكبر قدر ممكن من الحلقات قبل البدء في تصوير المسلسل.

ومن بين أبطاله عبدالرحمن أبوزهرة، وأحمد وفيق، وإيمي سمير غانم، وهو من تأليف محمد نبوي، وسامح سرّ الختم، وسيعُرض في شهر رمضان المُقبل، ويعتبر ثاني بطولات محمد سعد المطلقة في مجال الدراما التلفزيونية، بعد “شمس الأنصاري” الذي عُرض قبل عامين.