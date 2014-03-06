وزير الأوقاف يفتتح مشروع إسكان الأوقاف بطنطا

إفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، مشروع إسكان خاص بهيئة الأوقاف ، بمنطقة العجيزي بطنطا، والذي يضم 36 عمارة سكنية ، تشتمل على 1024 وحدة سكنية، ومسجداً، وبجانب عدداً من المحال الخدمية، وذلك على هامش الزيارة التى قام بها امس للغربية ، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

> كما أعلنت هيئة الأوقاف ، عن فتح باب التقدم لعدد 24 وحدة سكنية ، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، و 18 وحدة سكنية أخرى بمدينة ببا ببني سويف، ويتراوح إيجار كل وحدة من هذه الوحدات ما بين 180 و 220 جنيه شهرياً، كما أن هيئة الأوقاف بصدد الإعداد لطرح وتسليم ما يزيد على أربعة آلاف وحدة سكنية ، بمدينتي بدر والسادات.

وقال مجلس الوزراء فى بيان له ، انه من المقرر أن تعقد هيئة الأوقاف خلال أسبوعين ، لجاناً لإختيار قيادات ، لإنطلاق شركة التنمية الزراعية، وشركة الصيانة والخدمات وإدارة المشروعات، وذلك بغرض الإهتمام بصيانة المساجد والمباني التابعة للوزارة، بالإضافة الى توفير الحراسة الكافية للمساجد الأثرية، كما تم إعتماد لائحة المساجد الكبرى لأول مرة في تاريخ الوزارة، وإعتماد تعديل لائحة مجالس إدارة المساجد، ومن جهة أخرى أعلنت الوزارة على موقعها الإليكتروني وفي الجهات والهيئات التابعة لها عن شغل أكثر من 400 وظيفة قيادية من مدير إدارة حتى وكيل وزارة.

وفى سياق متصل ، قام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإنشاء منتدى (السماحة الوسطية والتواصل الحضاري) ، لتعنى بالتركيز على نشر الإسلام الوسطي ، سواء في مطبوعاته أو ندواته ومحاضراته وأيضا مراكز التدريب التابعة له، كما أنشأ المجلس ، مركزاً للغات والترجمة للوصول بهذا الفهم الوسطي ، إلى دول العالم أجمع لتتعرف كافة شعوبها على الوجه الحضاري الوسطي للإسلام ، وللحضارة المصرية.

أ ش أ