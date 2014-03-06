وزير الثقافة يشهد حفل ختام “سمبوزيوم أسوان الدولي”.. غداً

تختتم غداً أعمال “سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت” فى دورته التاسعة عشر، ويقام غداً حفل الختام بالمسرح المفتوح والذى أنشأ خصيصاً لعرض أعمال السمبوزيوم فيه.

ويضم المتحف المفتوح 147 عملاً فنياً من إنتاج 60 فناناً وفنانة من مختلف دول العالم، شاركوا فى الدورات السابقة.

ويحضر حفل الختام الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، والذى سيقوم بتفقد أعمال الفنانين المشاركين فى سمبوزيوم هذا العام، وبعدها التوجه إلى المتحف المفتوح لحضور حفل الختام ولتكريم 12 فناناً وفنانة من إيطاليا وهولندا وبلغاريا ومصر وبعدها مشاهدة عرضا فنيا لفرقه السباعية للإنشاد الدينى بأسوان من إخراج أنسى يوسف.