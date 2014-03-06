غدًا .. الزمالك يستعد للتأهل لدور الـ 16 على حساب “كابوسكورب” على ستاد 11 نوفمبر



> يواجه الزمالك فريق كابوسكورب الانجولى على ملعب 11 نوفمبر فى لقاء العودة لدور الـ 32 لدورى ابطال افريقيا المقام فى العاصمة الانجولية لواندا، فى الرابعة والنصف من مساء الغد بتوقيت القاهرة.

> حيث يخوض الزمالك هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز من اجل التأهل لدور الـ 16 بعد ان فاز فى لقاء الذهاب بهدف وحيد أحرزه محمود فتح الله من راسيه.

> ووضح من خلال التدريب الرئيسى الذى خاضه الزمالك اليوم على الملعب الرئيسى للمباراة بان ميدو المدير الفنى سوف يعمل على تكثيف اللاعبين فى منطقة وسط الملعب من اجل الضغط على الفريق الانجولى من بداية المباراة فى وسط ملعبهم بدلا من اعطائهم الفرصة فى الهجوم على مرمى عبد الواحد السيد ، وذلك على ان يعتمد على سرعة المهاجمين فى استغلال الهجمات المرتدة على مرمى فريق كابوسكورب ، حيث ينوى ميدو اللعب بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد فى حراسة المرمى امامه محمد عبد الشافى ومحمود فتح الله و ياسر ابراهيم واحمد سمير ، وفى وسط الملعب يلعب بثلاثى الوسط نور السيد واحمد توفيق او (عمر جابر ) و هانى سعيد ومن امامهم ثلاثى الهجوم محمد ابراهيم واحمد على و مؤمن زكريا العائد من الايقاف، ليستغل هجومهم المتوقع من البداية من اجل احراز هدف مبكر، ليتبقى لديه العديد من الاوراق الرابحة امثال حازم امام ليلعب فى الشوط الثانى.