“العناني عبدالعزيز” يرفض تنفيذ حكم نهائي بتعيين شاب في النيابة الادارية

قضت المحكمة الادارية العليا بأحقية السيد علي الغماري بالتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وسلمت الحكم مشمول بالصيغة التنفيذية .

وقال السيد علي الغماري أن قضيته متداولة منذ عام 2000 وبعد الحكم لصالحه لم يتمكن من تنفيذ الحكم لرفض رئيس هيئة النيابة الادارية لأسباب غير مفهومة، لافتا إلي أن هناك حوالي 35 خريج تم الحكم لصالحهم بأحكام مماثلة وتم تنفيذها واستلموا وظائفهم.

وأشار الغماري إلي أنه طرق جميع الأبواب لمحاولة الحصول علي حقه لكنه وجد أن جميع الأبواب موصدة في وجهه، حسب وصفه، مضيفا أن المستشار العناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية يتعنت في تنفيذ الحكم بحجة أن الحكم صادر من عضو اليمين وليس من رئيس المحكمة في حين تم تنفيذ حكم مماثل لابنة المستشار اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة.