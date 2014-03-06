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تقرير - بنزيمة يمنح فرنسا أملا في المونديال

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تقرير - بنزيمة يمنح فرنسا أملا في المونديال تقرير - بنزيمة يمنح فرنسا أملا في المونديال

مستوى كريم بنزيمة يرتفع فعلا، على مستوى ريال مدريد وأيضا والأهم بالنسبة لكأس العالم 2014، منتخب فرنسا.

صنع هدفا وسجل أخر في مباراة ودية لمنتخب فرنسا ضد هولندا، وهي من التجارب الودية القوية الأخيرة للديوك قبل كأس العالم.

فرنسا تنتظرها مهمة شاقة في المونديال، وهي تنافس قوى مثل ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والبرازيل، بخلاف إيطاليا.

وتقع فرنسا هي في مجموعة واحدة مع منتخب سويسرا وهندوراس والإكوادور.

وكانت واحدة من أكبر مشاكل الفرنسي هي غياب رأس الحربة الذكي، الذي يجيد تجميع اللعب تحت قدميه خاصة في غياب صانع ألعاب صريح منذ اعتزال زين الدين زيدان.

سمير نصري يتحرك من الجناح، فرانك ريبري يفعل الأمر ذاته.. وبول بوجبا وكوندوجبيا ويوان كاباي وماتيودي جميعهم يبدأون الهجوم من بعيد.

لهذا يحتاج منتخب فرنسا لمهاجم، يملك قدرات صانع اللعب.. يمرر كرات قصيرة جيدة ويتحرك بسرعة مع الجناحين والاتكاز من الخلف للأمام.

حتى شهرين مضيا، كان منتخب فرنسا لا يجد هذا اللاعب، لكن الآن يستفيق كريم بنزيمة ويعد بقدرته على اداء هذا الدور.

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فيديو اليوم السابع

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