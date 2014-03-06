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يحيى الفخراني يومياً في دهشة

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يحيى الفخراني يومياً في دهشة يحيى الفخراني يومياً في دهشة

يستمر النجم يحيى الفخراني في تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "دهشة" حيث يجري التصوير على قدم وساق ويستمر بشكل يومي خاصة أنه تمّ بناء قرية "دهشة" بالكامل على بعد كيلو مترات من منطقة أبو رواش مما كان سبباً في زيادة ميزانية المسلسل وهي القرية التي تمّ بناؤها على ما يقرب من 20 فداناً.
يحيى الفخراني يبذل مجهوداً كبيراً مع باقي أبطال المسلسل للانتهاء من العمل قبل شهر رمضان. لذا يحضر يومياً للاستديو لتصوير مشاهده الأساسية وكذلك باقي أبطال العمل الذين لم يحصلوا على يوم إجازة منذ فترة. القرية تمّ تصميمها لتناسب أجواء المسلسل التي ترجع إلى عام 1900 حيث تمّ بناء المنازل وشوارع القرية لتعكس شكل الحياة في هذه الفترة الزمنية التي تدور خلالها أحداث العمل. مسلسل "دهشة" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وبطولة يحيى الفخراني ونبيل الحلفاوي وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع ويسرا اللوزي.

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