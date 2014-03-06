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البحرية الأمريكية : المدمرة تراكستون تتوجه للبحر الأسود في تدريبات روتينية

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البحرية الأمريكية : المدمرة تراكستون تتوجه للبحر الأسود في تدريبات روتينية البحرية الأمريكية : المدمرة تراكستون تتوجه للبحر الأسود في تدريبات روتينية

أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة “تراكستون” الأمريكية ، غادرت اليونان في طريقها إلى البحر الأسود ، وأن المدمرة ستجري تدريبات مع القوات البحرية الرومانية والبلغارية.

وذكر بيان أصدرته البحرية الأمريكية اليوم ، الخميس ، أن هذه الخطوة تعد عملية إنتشار روتينية كان مخططا لها قبل إندلاع الأزمة في أوكرانيا .

وكان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل ، قد أعلن أمس ، أثناء الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس ، عن تعزيز التدريبات الجوية مع بولندا ، وزيادة مشاركة الولايات المتحدة في عمليات حلف الناتو،  في المراقبة الجوية في دول البلطيق الثلاث (استونيا وليتوانيا ولاتفيا) .

أ ش أ

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