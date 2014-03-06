إنهاء اعتصام الناشطات المعتصمات بمطار القاهرة بعد تدخل مدير أمن السفارة الفرنسية

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نجحت سلطات مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع مدير امن السفارة الفرنسية بالقاهرة فى انهاء اعتصام الناشطات السياسيات الآتي اعتصمت بمطار القاهرة الدولي منذ ما يقرب من ٢٤ ساعة وذلك بعد تدخل القيادات والمسئولين وإقناعهم بفض الاعتصام ومغادرة البلد قامت سلطات مطار القاهرة الدولي باصطحابهن من منطقه اعتصامهن الى احد القاعات وقدمن لهن الأطعمة وتم حجز تذاكر السفر تمهيدا لمغادرتهم مطار القاهرة خلال الساعات القادمة .

> يشار الى ان ٣١ نشاطة غادروا بالفعل مطار القاهرة خلال الساعات الماضية منهن من تم ترحيلهم بمجرد وصولهن ومنهن من سافرن على رحلات مختلفه فى حين بقى ٣٦ ناشطة نجحت السلطات فى انهاء اعتصامهم من المقرر ان يغادروا المطار خلال الساعات القادمة ‏حيث يغادر ‫ ٢٢ على الطائرة المصريه المتجهه الى باريس غداً ويغادر ٨ على الطائرة التركية المتجهه الى اسطنبول ويغادر ٦ على الطائرة الالمانيه المتجهه الى فرانكفورت .

وكانت مجموعه من الناشطات الفرنسيات الغير مدرجات على قوائم الممنوعين من الدخول نجحت فى الدخول الى البلاد وقاموا بالتوجه الى السفارة الفرنسية بالقاهرة وعقدوا اجتماعا مع السفير الفرنسي لمعرفه اسباب منع باقى أفراد الحركة من الدخول حيث شرح لهم السفير الاسباب وهو ما قام على اثر الناشطات المعتصمات بالمطار بفض اعتصامهن .