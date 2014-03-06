موظفو شركة إنترنت يسبون المشتركين لسداد الفواتير بالعملات المعدنية

حرر عدد من مشتركى الإنترنت بشركة "تى إى داتا" وفرعها بمدينة نصر، محضر ضد موظفى الشركة وذلك عقب تعديهم على المشتركين بالألفاظ النابية، لدفعهم الفواتير بالعملات النقدية المعدنية.

البداية كانت بتلقى المقدم علاء بشندى رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أولا بلاغاً من عدد من المشتركين بفرع شركة "تى إى داتا" للإنترنت بمدينة نصر، واتهموا فيه الموظفين بالفرع بالاعتداء عليهم بالألفاظ النابية أثناء دفعهم الفواتير بهم بالعملات المعدنية، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 10461 جنح مدينة نصر لسنة 2014 بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.