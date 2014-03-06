أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موظفو شركة إنترنت يسبون المشتركين لسداد الفواتير بالعملات المعدنية

Google+ Print
موظفو شركة إنترنت يسبون المشتركين لسداد الفواتير بالعملات المعدنية موظفو شركة إنترنت يسبون المشتركين لسداد الفواتير بالعملات المعدنية

حرر عدد من مشتركى الإنترنت بشركة "تى إى داتا" وفرعها بمدينة نصر، محضر ضد موظفى الشركة وذلك عقب تعديهم على المشتركين بالألفاظ النابية، لدفعهم الفواتير بالعملات النقدية المعدنية.

البداية كانت بتلقى المقدم علاء بشندى رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أولا بلاغاً من عدد من المشتركين بفرع شركة "تى إى داتا" للإنترنت بمدينة نصر، واتهموا فيه الموظفين بالفرع بالاعتداء عليهم بالألفاظ النابية أثناء دفعهم الفواتير بهم بالعملات المعدنية، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 10461 جنح مدينة نصر لسنة 2014 بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365