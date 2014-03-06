جمعة فرحات يتحدث عن مسيرة وأعمال الفنان حسن حاكم بمركز “دوم” السبت المقبل

يتحدث فنان الكاريكاتير الكبير جمعه فرحات عن مسيرة الفنان الراحل حسن حاكم، وذلك في السابعة ونصف مساء السبت المقبل 7 مارس بمركز “دوم” الثقافى.

وولد حسن حاكم في قرية إنشاص بمصر عام 1929، درس بكلية الفنون الجميلة وتخرج منها عام 1958، وعمل بالصحافة المصرية أثناء فترة الدراسة عبر صفحات جريدة “المساء” ومجلة “المصور”.

> كما عمل حاكم فى بدايته بصحف ومجلات “النداء”، “الاثنين” و”الدنيا” و”حواء” و”الكواكب” و”ميكي” و”سمير”، وكان أحد الرسامين المؤسسين لمجلة الأطفال “كروان” و شارك الفنانان عبدالحليم البرجيني ومصطفي حسين في إنتاج فيلم مصري للرسوم المتحركة تحت إسم “تيتي ورشوان”

> وفى عام 1964 سافر إلي دولة الكويت واقام هناك 28 سنة، وكانت فترة إقامته هناك هي ثورة من النشاط المتدفق، فشارك في العديد من المعارض الدولية وفاز في معرض “صوفيا برس” ببلغاريا ، واعتبروه واحداً من أفضل ثلاثة رسامين في العالم. كما قام حاكم برسم العديد من كتب الأطفال ،وشارك في الموسوعة العلمية التي تشرف عليها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. واستمرت مسيرته في النجاح والتألق وشارك في تأسيس مجلة الأطفال “العربي الصغير

> “.

> أثناء الغزو العراقي للكويت عاد حاكم إلي مصر بعد أن اكتشف أن القوات العراقية كانت تبحث عنه لأنهم بصدد إصدار صحيفة من الكويت ومن مطابعها التي استولوا عليها، وكانوا يريدونه أن يشترك معهم في هذا العمل، فاتخذ قرار الرحيل قبل أن يصلوا إليه، وبعد أن استقر في القاهرة بعام واحد ساعد في إصدار مجلة “كاريكاتير” المصرية ، و عمل فيها كرسام وعين مستشاراً فنياً لها،

وحصل حاكم علي جائزة مصطفي أمين لأحسن رسام كاريكاتير عام 1992 ، وأثناء المعرض الدولي الذي نظمه إتحاد منظمات الكاريكاتير (فيكو) بمصر عام ، وفي 1999 حضر رئيس الاتحاد العالمي ونائبه وأمين الصندوق ونحو 15 رساماً كاريكاتورياً من دول أوروبية مختلفة، ووصفه رئيس الاتحاد بأنه يوازي أهرامات مصر وأنه واحد من أحسن رسامي العالم، توفيَّ حسن حاكم عام 1998 عن 66 عاما،ورحلت من بعدة رفيقة كفاحة الأديبة زينب الكردى .

> وله ثلاث بنات هن الفنانة التشكيلية الراحلة مني حاكم والفنانة ياسمين حاكم والفنانة رباب حاكم.