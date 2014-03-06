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“أزهري” تنفي أى صلة لها بـ “سما المصري”

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“أزهري” تنفي أى صلة لها بـ “سما المصري” “أزهري” تنفي أى صلة لها بـ “سما المصري”

نفت قناة أزهري الفضائية كل الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية بشأن تعاقد القناة مع أى من الفنانات أو الراقصات المصريات أو غير المصريات وذلك حسب ما روجت له بعض المواقع من أخبار ومعلومات عارية تماما عن الصحة والأمانة الصحفية.

وأكد وسام عبد المحسن المدير الإداري للقناة أن خبر تعاقد “أزهري” مع سما المصري ليس مجرد خبرا كاذبا فقط بل هو أيضا منافٍ للخط الفكري والإعلامي الذي تتبناه القناة والتي تهدف من خلال برامجها المختلفة إلى إرساء دعائم الدين الإسلامي الوسطي السمح مؤكدا أن ما قيل عن علاقة القناة بسما المصري ما هو إلا ضرب من الخيال لتشويه سمعة القناة.
> وأعرب عبدالمحسن عن دهشته واستيائه في نفس الوقت من الأخبار التي تداولتها بعض المواقع من تعاقد القناة مع سما المصري وتأجير عدد من الساعات لتسجيل أغنياتها مؤكدا أن المقر الرئيسي لأزهري في مدينة الانتاج الاعلامي لم ولن يدخله سوى كبار علماء الأزهر الشريف والصحفيين والمحللين السياسيين بما لهم جميعا من انتماءات للدين والوطن وحماية الأخلاق والعمل على ارتقاء المجتمع وتقدمه نحو الأمام وذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا بنشر القيم المعتدلة للإسلام والثقافة العربية الرصينة.

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