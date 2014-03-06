أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النائب العام القطري يحظر النشر في قضية الانفجار الذي وقع الخميس الماضي

Google+ Print
النائب العام القطري يحظر النشر في قضية الانفجار الذي وقع الخميس الماضي النائب العام القطري يحظر النشر في قضية الانفجار الذي وقع الخميس الماضي

أرشيفية _ انفجار

قرر النائب العام حظر النشر في قضية الحريق الذي وقع صباح الخميس الماضي، بالسوق الواقع بمحطة بترول كيو مارت بالقرب من مجمع “اللاند مارك” وفقًا لما ذُكر بوكالة الأنباء القطرية .

وكانت مصادر قطرية موثوقة قد كشفت أن التحقيقات الأولية في تفجيرات الخميس الماضي بالدوحة نتيجة لعمل إرهابي لافتا إلي أن السلطات القطرية تواصل جهودها للكشف عن المتورطين في هذا الحادث، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن السلطات القطرية فرضت حالة من الكتمان حول الواقعة .

يذكر أن تفجير وقع ظهر يوم الخميس الماضي، 27/2/2014،  بمطعم اسكنبول بوسط العاصمة الدوحة وأسفر عن مقتل 14 وإصابة 31 بينهم حالة خطيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا