النائب العام القطري يحظر النشر في قضية الانفجار الذي وقع الخميس الماضي

قرر النائب العام حظر النشر في قضية الحريق الذي وقع صباح الخميس الماضي، بالسوق الواقع بمحطة بترول كيو مارت بالقرب من مجمع “اللاند مارك” وفقًا لما ذُكر بوكالة الأنباء القطرية .

وكانت مصادر قطرية موثوقة قد كشفت أن التحقيقات الأولية في تفجيرات الخميس الماضي بالدوحة نتيجة لعمل إرهابي لافتا إلي أن السلطات القطرية تواصل جهودها للكشف عن المتورطين في هذا الحادث، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن السلطات القطرية فرضت حالة من الكتمان حول الواقعة .

يذكر أن تفجير وقع ظهر يوم الخميس الماضي، 27/2/2014، بمطعم اسكنبول بوسط العاصمة الدوحة وأسفر عن مقتل 14 وإصابة 31 بينهم حالة خطيرة.