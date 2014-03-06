وزير الأوقاف: عرض فيلم “نوح” تعد صارخ علي مبادئ الشريعة الاسلامية

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن تجسيد شخصية أيِّ نبي أو صحابي اعتداء صارخ على مبادئ الشريعة والدستور، وموضحًا أن رأي الأزهر الشرعي في ذلك هو القول الفصل وفقَ ما خوَّله الدستور إياه؛ باعتباره المرجعيَّة الأساسيَّة في الشئون الإسلاميَّة.

> وكان الأزهرُ الشريف قد أصدر بيانًا رفض فيه عرض أيِّ أعمال تُجسِّد أنبياءَ الله ورسلَه وصحابة رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – مؤكدًا أنَّ هذه الأعمال تتنافَى مع مَقامات الأنبياء والرُّسل، وتمسُّ الجانب العقديَّ وثوابتَ الشريعة الإسلاميَّة، وتستفزُّ مشاعر المؤمنين.

> لذا فإنَّ الأزهر الشريف يُعلن عدمَ جواز عرض الفيلم الذي أُعلِن عن عرضه قريبًا عن شخصية رسول الله نوح – عليه السلام – الذي يتضمَّن تجسيدًا لشخصيَّته، وأنَّه أمرٌ محرَّمٌ شرعًا، ويمثِّل انتهاكًا صريحًا لمبادئ الشريعة الإسلاميَّة التي نصَّ عليها الدستور، والأزهر الشريف باعتباره المرجعيَّة في الشئون الإسلامية يطالب الجهات المختصَّة بمنع عرض الفيلم.