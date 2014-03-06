أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الأوقاف: عرض فيلم “نوح” تعد صارخ علي مبادئ الشريعة الاسلامية

Google+ Print
وزير الأوقاف: عرض فيلم “نوح” تعد صارخ علي مبادئ الشريعة الاسلامية وزير الأوقاف: عرض فيلم “نوح” تعد صارخ علي مبادئ الشريعة الاسلامية

أكد  وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن  تجسيد شخصية أيِّ نبي أو صحابي اعتداء صارخ على مبادئ الشريعة والدستور، وموضحًا أن رأي الأزهر الشرعي في ذلك هو القول الفصل وفقَ ما خوَّله الدستور إياه؛ باعتباره المرجعيَّة الأساسيَّة في الشئون الإسلاميَّة.
> وكان الأزهرُ الشريف قد أصدر بيانًا رفض فيه عرض أيِّ أعمال تُجسِّد أنبياءَ الله ورسلَه وصحابة رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – مؤكدًا أنَّ هذه الأعمال تتنافَى مع مَقامات الأنبياء والرُّسل، وتمسُّ الجانب العقديَّ وثوابتَ الشريعة الإسلاميَّة، وتستفزُّ مشاعر المؤمنين.
> لذا فإنَّ الأزهر الشريف يُعلن عدمَ جواز عرض الفيلم الذي أُعلِن عن عرضه قريبًا عن شخصية رسول الله نوح – عليه السلام – الذي يتضمَّن تجسيدًا لشخصيَّته، وأنَّه أمرٌ محرَّمٌ شرعًا، ويمثِّل انتهاكًا صريحًا لمبادئ الشريعة الإسلاميَّة التي نصَّ عليها الدستور، والأزهر الشريف باعتباره المرجعيَّة في الشئون الإسلامية يطالب الجهات المختصَّة بمنع عرض الفيلم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا