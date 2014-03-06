منع طائرة لبنانية من الهبوط في بغداد لإقلاعها بدون نجل وزير النقل العراقي

صرحت شركة طيران الشرق الأوسط المملوكة لمصرف لبنان المركزي، إن إحدى طائراتها منعت من الهبوط في مطار بغداد اليوم الخميس، بسبب عدم وجود نجل وزير النقل العراقي على متنها.

وقال بيان للشركة، إنه “كان من المقرر أن تسيّر شركة طيران الشرق الاوسط رحلتها العادية النظامية اليوم الى بغداد حسب الجدول المقرر لها سابقاً، وبالفعل أقلعت الطائرة عند الساعة 12,46 بالتوقيت المحلي، متوجهة الى بغداد، مشيرة الى أنه قبل إقلاعها بقليل تمت المناداة على راكبَين من ركّابها إلا أنهما لم يستجيبا للنداء، ونتج من ذلك تأخر إقلاع الطائرة عن موعدها دقائق عدة، بعد ذلك أقلعت الطائرة”.

وأضاف البيان أنه “بعد مرور نحو 20 دقيقة، حيث كانت لا تزال في الأجواء، علمت الشركة من مدير محطتها في مطار بغداد أن الطائرة مُنعت من الهبوط في مطار بغداد بطلب من سلطات الطيران المدني المختصة هناك، إذا لم يكن على متنها الراكب الذي تبيّن لاحقاً أنه ابن وزير النقل العراقي، واسمه هادي العامري، والذي كان قد تسبّب بتأخير إقلاع طائرة الميدل ايست، ولم يكن في المطار أثناء موعد الإقلاع”.

قال البيان إن الطائرة اضطرت الى العودة الى مطار بيروت، وإلغاء الرحلة الى بغداد، حسب ما كان مقرراً لها اليوم.