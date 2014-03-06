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وزير الخارجية يطلق دعوة لإنشاء صندوق دولى لجمع الأسلحة فى ليبيا

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وزير الخارجية يطلق دعوة لإنشاء صندوق دولى لجمع الأسلحة فى ليبيا وزير الخارجية يطلق دعوة لإنشاء صندوق دولى لجمع الأسلحة فى ليبيا

ألقى نبيل فهمى وزير الخارجية اليوم كلمة فى المؤتمر الوزارى الدولى حول الأوضاع فى ليبيا والذى يعقد فى العاصمة الإيطالية روما بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية من دول العالم ومن بينهم وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وعدد من الدول الأوروبية ودول الجوار لليبيا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى أن الوزير فهمى أكد خلال الكلمة أهمية انعقاد المؤتمر الذى يأتى فى إطار الجهود الدولية الرامية لدعم ليبيا بما يحقق المصلحة الوطنية الليبية ومصالح دول المنطقتين العربية والمتوسطية والقارة الأفريقية.

وطالب فهمى المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته لمواصلة جهود مساندة ليبيا للخروج من عثرتها، مشيراً فى نفس الوقت إلى ضرورة مراعاة عدم التدخل فى الشأن الداخلى الليبى.

وأضاف المتحدث أن الوزير فهمى أطلق دعوة لإنشاء صندوق دولى يُعنى بجمع وتخزين الأسلحة فى ليبيا بالتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة والدولة الليبية، مشيراً إلى أن الهدف من المبادرة هو منع الحوادث التى تهدد أمن ليبيا وتؤدى إلى مقتل مدنيين ومن بينها الحادث الإجرامى الذى أودى بحياة سبعة مواطنين مصريين مقيمين فى ليبيا مؤخراً.

كما أعلن نبيل فهمى أن القاهرة ستستضيف منتصف العام الجارى المؤتمر الوزارى الدولى حول ضبط الحدود الليبية، مؤكداً على أهمية مساعدة ليبيا على مواجهة التحدى الكبير لضبط حدودها والتى تمتد على مساحة كبيرة والتى تستغلها بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، ومشيراً إلى أن مصر ستتعاون مع ليبيا فى مجال ضبط الحدود من خلال تقديم برامج تدريبية للمعنيين بهذا الشأن.

 

أ.ش.أ

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