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أبو النصر يكرم الفائزين فى مسابقة المعلمين بمنتدى "شركاء فى التعليم"

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شهد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عصر اليوم، منتدى "شركاء فى التعليم " الذى تم فيه تكريم الفائزين فى مسابقة المعلمين المبدعين، بحضور المهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نيابة عن وزير الاتصالات، والمهندس خالد عبد القادر، مدير شركة مايكروسوفت شريك الوزارة فى تنظيم المسابقة.

وأكد الوزير، على استئناف الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن جميع قيادات الوزارة سيكونون فى المحافظات. ولفت إلى أنه سيذهب لمتابعة الدراسة فى أى محافظة، على أن يكون ذلك بصورة مفاجئة .

وقدم الوزير الشكر للمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن يمثله، كما قدم الشكر لمايكروسوفت . وطالب الوزير المعلمين الفائزين فى المسابقة على المستوى الدولى والمقرر سفرهم لتمثيل مصر فى المنتدى العالمى ببرشلونة، بأن يحققوا الفوز، ولا يكتفوا بـ "التمثيل المشرف" كما كان يحدث قبل ذلك، واعدًا باستقبالهم بنفسه فى المطار عند عودتهم.

ومنح أبو النصر المعلمين الفائزين على المستوى المحلى وعددهم (16 معلمًا) شهرًا مكافأة على تميزهم واجتهادهم. وطالب الوزير باقى المعلمين بالاجتهاد، قائلا: فى رقبتكم أمانة وأثق أنكم تعلمون قدرها .

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وفى نفس السياق. أكد محسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، أن الإدارة تتعاون مع الشركات العالمية فى مثل هذه المنتديات لتطوير العملية التعليمية، لافتًا إلى تأهل 10 معلمين للمشاركة فى المنتدى العالمى، وكشف عن أن مصر تأتى فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فى هذه المسابقة، حيث يمثل الأخيرة عشرون معلمًا .

ومن جانبها. أشارت نهى لبيب، منسق ميكروسوفت مع الوزارة إلى اعتزازها بالشراكة مع الوزارة فى تنظيم مسابقة "شركاء فى التعليم"، لافتة إلى أنها تركز على دعم المعلم وتطوير التعليم والتعلم عن طريق استخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية .

وأوضح المهندس هشام العلايلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعومات يتيح الوسائل لتحقيق التقدم، لافتًا إلى أن "الاتصالات" لها أكثر من مشروع مع "التعليم" من ضمنها الإنترنت فائق السرعة، الذى يسمح بإتاحة الإنترنت فى جميع المحافظات .

وكشف عن أنه ستتم توسعة خدمة الإنترنت، لتصل إلى جنوب سيناء وحلايب وشلاتين .

وتفقد الوزير المشروعات الخاصة بالمعلمين الفائزين، وأثنى على مستواها المتميز، وشملت هذه المشروعات موضوعًا خاصًا بالتعليم الإلكترونى فى جنوب سيناء، والتربية الخاصة من أسيوط، والطاقة الشمسية من الإسكندرية .

وفى ختام الحفل. كرم الوزير الأستاذة إلهام أحمد مستشار العلوم، والدكتور أحمد شلبى مستشار اللغة العربية، ويحيى أبو طالب مستشار الدراسات الاجتماعية، وحسين محمود مستشار الرياضيات.

كما كرم أبو النصر أيضًا محسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، وحنان السعيد، مدير عام الكمبيوتر التعليمى، ومن مركز التطوير التكنولوجى، المهندسة رحاب لاشين، رئيس قسم المشروعات، ونبيل يوسف، مدير إدارة التدريب، وطاهر أبو زيد مدير إدارة الشئون الفنية، وحسن البصرى بإدارة الشئون الفنية .

وبالنسبة للمعلمين المبدعين. كرم الوزير عبد الفتاح مصطفى، عايدة سيد عبد الرحمن، نيللى حامد محمد وعبير حسن عبد الهادى (من القاهرة)، ورحاب عبد المقصود وميرفت محمد رمزى من دمياط، وهناء مصطفى شهاب من البحيرة، ومنى حسن عبد اللطيف من الدقهلية، وأحمد محمد سليمان من المنيا، وإيمان محمد يوسف من أسيوط، وحاتم عبد اللطيف من السويس، وأمل محمد شوقى وهدى إبراهيم الشناوى من الغربية، وعبد الباسط سعد عيسى من قنا .

وكرم الوزير كذلك المعلمين المبدعين الرواد وهم: أحمد درويش من الجيزة، تامر القاضى، وإيهاب سلماوى، وطارق مسعد، من الإسكندرية، ابتسام سيد من أسيوط، الشيماء محرم وإيمان المختار من المنيا، إيمان صلاح البنا من جنوب سيناء، على محمد خليل ومنى إبراهيم من القاهرة، أزهار يوسف من سوهاج، ودعاء فارس من البحيرة، وبسمة مجاهد من الإسماعيلية، وسيد عبد المنعم سابق من القليوبية.

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