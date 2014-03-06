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بيان لـ الدولى لشباب الأزهر والصوفية بعدم جواز عرض فيلم نوح عليه السلام

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بيان لـ الدولى لشباب الأزهر والصوفية بعدم جواز عرض فيلم نوح عليه السلام بيان لـ الدولى لشباب الأزهر والصوفية بعدم جواز عرض فيلم نوح عليه السلام

كتب محمود مقبول

أصدر الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية بيانًا عبر مجلسه الدعوى الأعلى، وهيئة المجلس العليا له، بعدم جواز عرض الفيلم الذى أُعلِن عن عرضه قريبًا عن شخصية رسول الله نوح عليه السلام، والذى يتضمَّن تجسيدًا لشخصيَّته، وأنَّه أمرٌ محرَّمٌ شرعًا، ويمثِّل انتهاكًا صريحًا لمبادئ الشريعة الإسلاميَّة التى نصَّ عليها الدستور،كما طالب الدكتور محمد متولى منصور مستشار المجلس الأعلى لشؤون الدعوة والإرشاد بالاتحاد الجهات المختصَّة بمنع عرض الفيلم.
> مؤكدًا أنَّ هذه الأعمال تتنافى مع مَقامات أهل الصفوة والأنبياء والرُّسل، وتمسُّ الجانب العقائدى وثوابتَ الشريعة الإسلاميَّة، وتستفزُّ مشاعر المسلمين والمسيحيين .

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