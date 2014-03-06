وزير التعليم العالى يدعو طلبة الجامعات لاحترام تقاليدها

دعا وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور وائل الدجوى الطلبة والطالبات لاحترام النظم والتقاليد والقيم الجامعية المتعارف عليها وعدم الخروج عليها. محذرًا من أنه سيتم استخدام القانون بكل حسم ضد من يخرج على نظام العملية التعليمية.

وقال الدجوى، فى مؤتمر صحفى، عقد مساء اليوم "الخميس" حول استعدادات الجامعات للفصل الدراسى الثانى - إن "منظومة الوزارة الشاملة تحرص على انتظام العملية التعليمية ".

> وأشار إلى أن حرس الجامعة من رجال الشرطة سيكون خارج أسوارها وليس بداخلها لحماية المنشآت ..مؤكدا أن تدخل الحرس لن يكون إلا فى فى الضرورة القصوى التى تقتضى التواجد داخل أسوار الجامعة.

> وهنأ الدجوى أسرة التعليم العالى بالفصل الدراسى الثانى من العام الداسى والذى سيبدأ بعد غد السبت .. معربا عن تمنياته للأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعات بعام دراسى موفق ومثمر.