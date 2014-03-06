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نقابة التمريض: الوقت غير مناسب للإضراب بسبب ظروف مصر الاقتصادية

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نقابة التمريض: الوقت غير مناسب للإضراب بسبب ظروف مصر الاقتصادية نقابة التمريض: الوقت غير مناسب للإضراب بسبب ظروف مصر الاقتصادية

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، إن الإضراب والتظاهر السلمى حق مشروع، ولكن الوقت غير مناسب لإضراب هيئات التمريض أو الأطباء، لظروف الاقتصادية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو عبد الحميد، أن النقابة لم تشارك فى الإضراب حفاظًا على مصلحة المواطنين، وتابعت كوثر: "نحن نطالب بحقوقنا ونصر عليها دون الاعتصام او الاحتجاج".

وعلى صعيد آخر قال الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة المنظمة للإضرابات، إن المنظومة الصحية تحتاج إلى الهيكلة والتنظيم من جديد، مناشدًا المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع تحسين أوضاع المستشفيات والعاملين بها لتحقيق مصالح المواطنين.

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