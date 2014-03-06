أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استقالة ماجدة الهلباوى أحد أعضاء مجلس إدارة المعاهد القومية

Google+ Print
استقالة ماجدة الهلباوى أحد أعضاء مجلس إدارة المعاهد القومية استقالة ماجدة الهلباوى أحد أعضاء مجلس إدارة المعاهد القومية

تقدمت ماجدة الهلباوى، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، باعتذار رسمى إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تؤكد فيه عدم الرغبة فى الاستمرار فى منصبها بصفتها عضوا ومتحدثا إعلاميا للجمعية.

وقالت ماجدة الهلباوى لـ"اليوم السابع" إنه لا يوجد سبب يتعلق بالمجلس وراء التقدم باستقالتها، مؤكدة أن السبب هو أنه لا يوجد لديها الوقت الكافى للقيام بالمهام المكلفة بها من قبل إدارة المجلس.

والجدير بالذكر أن ماجدة الهلباوى تم تعيينها من قبل الدكتور أبو النصر، بعد إجراء انتخابات مجلس إدارة الجمعية مطلع يناير 2013، كعضو بالجمعية، ومحمود وهدان مدير تنفيذ، ومحمد هشام رئيس المجلس، بالإضافة إلى 9 أعضاء تم اختيارهم عن طريق الصناديق ليصل العدد إلى 9 أعضاء وهو النصاب القانونى للمجلس.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365