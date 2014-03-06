استقالة ماجدة الهلباوى أحد أعضاء مجلس إدارة المعاهد القومية

تقدمت ماجدة الهلباوى، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، باعتذار رسمى إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تؤكد فيه عدم الرغبة فى الاستمرار فى منصبها بصفتها عضوا ومتحدثا إعلاميا للجمعية.

وقالت ماجدة الهلباوى لـ"اليوم السابع" إنه لا يوجد سبب يتعلق بالمجلس وراء التقدم باستقالتها، مؤكدة أن السبب هو أنه لا يوجد لديها الوقت الكافى للقيام بالمهام المكلفة بها من قبل إدارة المجلس.

والجدير بالذكر أن ماجدة الهلباوى تم تعيينها من قبل الدكتور أبو النصر، بعد إجراء انتخابات مجلس إدارة الجمعية مطلع يناير 2013، كعضو بالجمعية، ومحمود وهدان مدير تنفيذ، ومحمد هشام رئيس المجلس، بالإضافة إلى 9 أعضاء تم اختيارهم عن طريق الصناديق ليصل العدد إلى 9 أعضاء وهو النصاب القانونى للمجلس.