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"اليوم السابع": العد التنازلى لسقوط الأسرة الحاكمة فى قطر

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تحت عنوان "العد التنازلى لسقوط الأسرة الحاكمة فى قطر"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غدًا، كواليس المواجهة الساخنة فى قصر تميم ومطالبة حمد لنجله بإلقاء خطاب لتهدئة الأجواء مع دول الخليج الكبرى.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" تفاصيل قرارات حكومة المهندس إبراهيم محلب، بالموافقة على قانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وغيرها من قرارات.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضًا..
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