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القضاء التركي يمهد للإفراج عن رئيس الأركان السابق المدان في تهمة التدبير لانقلاب

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القضاء التركي يمهد للإفراج عن رئيس الأركان السابق المدان في تهمة التدبير لانقلاب القضاء التركي يمهد للإفراج عن رئيس الأركان السابق المدان في تهمة التدبير لانقلاب

تركيا

قالت قناة روسيا اليوم أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم، أن حقوق رئيس أركان الجيش السابق اولكر باشبوغ، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد “بتهمة التآمر قد انتهكت”، ممهدة الطريق بذلك للإفراج عنه. وقالت أعلى هيئة قضائية في تركيا إن “حقوق المدعي وحرياته قد انتهكت”. وكان القضاء التركي قد حكم في أغسطس 2013، على رئيس الأركان السابق وعدد كبير من الضباط بالسجن المؤبد بتهمة قيادة كانت تدبر لانقلاب وأطلق عليها اسم شبكة “ارغينيكون”. وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها، بات بإمكان فريق الدفاع عن رئيس الأركان السابق أن يتقدم بطلب لإطلاق سراح باشبوغ من سجن “سيليفري” في ضاحية إسطنبول.

 

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