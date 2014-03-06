بالصور .. تسليم إعانة من وزير الداخلية لأسرة رقيب شرطة بالفيوم

قامت وزارة الداخلية، الخميس، بتسليم إعانة عاجلة لأسرة الشهيد رقيب شرطة أشرف غانم محمد من قوة إدارة شرطة النجدة بالجيزة، وذلك فى إطار رعاية الوزارة لأسر الشهداء والمصابين .

وقام النقيب أحمد محمد أبوشادى من إداره العلاقات الإنسانيه بالوزارة بتسليم الإعانة العاجلة من وزيرالداخلية لأسرة الشهيد والذى استشهد يوم 3 مارس وهو يؤدى واجبه بحضور اللواء الشافعى محمد حسن، مدير أمن الفيوم وضباط قسم العلاقات العامة بالمديرية.

وأكد مدير الأمن على اهتمام الوزير شخصياً بأسر الشهداء وتوفير كافة اوجه الرعاية الإجتماعية والمادية لهم.