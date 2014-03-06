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وزير الري الإثيوبي: سد النهضة لن يؤثر على حصتي مصر و السودان من مياه النيل

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وزير الري الإثيوبي: سد النهضة لن يؤثر على حصتي مصر و السودان من مياه النيل وزير الري الإثيوبي: سد النهضة لن يؤثر على حصتي مصر و السودان من مياه النيل

قال ألمايهو تجنو، وزير الري و المياه الإثيوبي، إن سد النهضة لن يؤثر لن حصة مصرؤ و السودان من مياه النيل.

و أضاف الوزير، خلال مقابلة على قناة “الجزيرة”،مساء الخميس،  إن هناك لجنة خبراء دولية اطلعت على تفاصيل بناء السد،  نافيًا الحاجة للجنة خبراء دولية جديدة، لبحث آثار السد على .

فيما قال جيتاشو رضا مساعد رئيس الوزراء الأثيوبي، إن بلاده دعت جميع الأطراف الدولية للإطلاع على تفاصيل إنشاء سد النهضة، مؤكدًا أن السد تم انشاؤه بمواصفات عالمية متفق عليها، بما لا يؤثر على حصص باقي دول حوض النيل.

و أضاف “جيتاشو” إن دول حوض النيل ستستفيد من سد النهضة، عن طريق زيادة نسبة تخزين المياه,

وتابع: “إذا كان هناك أية أضرار ستقع على الجانب المصري، فإنه يتحتم عليه موافاتنا بتلك الأضرار المترتبة على بناء السد، ما يدفعنا إلى التوقف عن بناء السد”.

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