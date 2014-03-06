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يانج أفريكانز يرفضون إقامة وتنقلات الأهلي

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يانج أفريكانز يرفضون إقامة وتنقلات الأهلي يانج أفريكانز يرفضون إقامة وتنقلات الأهلي

رفض فريق يانج أفريكانز التنزاني الإقامة أو التنقلات التي وفرها لهم الأهلي قبل مباراة الإياب في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للموقع الرسمي أن مسؤولي يانج أفريكانز رفضوا النزول في الفندق أو استخدام الحافلات التي خصصها الأهلي لهم.

وأضاف عبد الحفيظ "يانج أفريكانز طلبوا تكاليف الإقامة والتنقلات نقدا على أن يتكفلوا هم بمعاونة السفارة التنزانية فى القاهرة بتوفير أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات للفريق خلال فترة تواجودهم فى ".

ويستقبل الأهلي نظيره يانج افركيانز يوم الأحد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب المكس بالإسكندرية.

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